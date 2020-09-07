Количество зараженных коронавирусом в мире уже более 27 миллионов
- 7.09.2020, 17:14
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Европейским лидером по заболеваемости остается Испания.
В мире уже более 27 миллионов случаев COVID-19. Из них известно о 889 456 случаях смерти и более 18 миллионов случаях выздоровления. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.
Антилидерами по количеству заболевших COVID-19 в мире остаются США, Бразилия и Индия. Именно в этих странах более трех миллионов случаев.
США – 6 277 947
Индия – 4 204 613
Бразилия – 4 137 521
По мировой статистике, остальные страны не перешли еще отметки одного миллиона заболевших. Так выглядят цифры замыкающих десятку антилидеров:
Россия – 1 027 334
Перу – 689 977
Колумбия – 666 521
ЮАР – 638 517
Мексика – 634 023
Испания – 498 989
Аргентина – 478 792