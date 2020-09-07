Все только начинается 9 Дмитрий Растаев

7.09.2020, 17:32

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Фото: tut.by

Мы на старте пути, осилить который нам поможет вера.

3 месяца и 1 день. Столько длилась Революция Достоинства в Украине.

Белорусским протестам нет еще и месяца.

Это — в напоминание тем, кто пал духом и сетует, что «все чересчур затянулось».

Не падайте духом, ребята — все только начинается. Мы — на старте долгого и трудного пути перемен, осилить который нам поможет вера, что делаем мы большое и нужное дело — и делаем его ради будущего наших детей.

В Украине все тоже сперва было мрачно — и разгоны, и задержания, и стрельба, и жертвы. И Евромайдан то вспыхивал, то затухал до нуля. Было там и уныние, и отчаяние, и чувство безнадеги. Но несмотря на это украинцы не дрогнули — и победили.

Надеюсь, не дрогнем и мы. Несмотря ни на что.

Будзьма разам — і ўсе ў нас атрымаецца.

Дмитрий Растаев, «Фейсбук»