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Участниц женского марша приговорили к 12 суткам ареста

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  • 7.09.2020, 17:42
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Участниц женского марша приговорили к 12 суткам ареста
Фото: «Белсат»

Административные процессы проходили по скайпу, родственников на них не допустили.

Участниц Женского марша мира, задержанных в субботу 5 сентября, приговаривают к длительным срокам административного ареста, сообщает Telegram-канал "Баста!"

Известно, что на 12 суток сегодня осуждены Анастасия Кирик и Полина Зыль. Приговоры еще трем задержанным девушкам неизвестны. Суд над Дарьей Лозовской - еще одной участницей марша - перенесли, оставив ее под стражей. Административные процессы проходили по скайпу, родственников на них не допустили.

Напомним, ранее стало известно о задержании координатора "Европейской Беларуси" Максима Винярского.

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