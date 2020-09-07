Славомир Сераковский: В Минске сейчас 200 тысяч политиков 1 7.09.2020, 18:26

4,477

Славомир Сераковский

Фото: krytykapolityczna.pl

Дискуссия «Почему белорусы не сдадутся?» прошла 6 сентября в Варшаве.

Главным гостем дискуссии стал польский публицист, основатель портала «Krytyka Polityczna» Славомир Сераковский, который вернулся из протестного Минска.

Ведущим мероприятия выступил польский журналист, историк и публицист Казимир Вуйцицкий. Мероприятие было организовано «Хартией-97», порталом «Krytyka Polityczna» и варшавским Chopin Salon в Доме музыки Nowy Swiat Muzyki.

В начале встречи Славомир Сераковский обратил внимание, что белорусы в первую очередь борются за свободу. Социальные проблемы в стране играют далеко не ключевую роль.

«Революция в Беларуси проходит под лозунгами свободы. Не слышно там социальных лозунгов. Это при том, что там далеко не все счастливы из-за экономической ситуации. У Беларуси есть проблемы с экономическим развитием. ВВП долгое время не растет. Белорусы видят, что цены растут, а их зарплаты нет. Недовольство экономической повесткой растет стремительно, но это не является ни первой, ни второй, ни даже третьей проблемой белорусов», — отмечает Сераковский.

«Первой проблемой белорусов является то, что правит Дикташенко», — случайно оговорился Сераковский, соединив слова «диктатор» и часть фамилии Лукашенко. Гости встречи оговорку приветствовали аплодисментами.

«Еще одной из проблем, почему о Беларуси так мало знают и говорят на Западе — это тоже Лукашенко, — продолжил Сераковский. Потому что мы (страны Западной Европы — прим. Charter97.org) оцениваем страну через призму диктатора. Это тоже одна из причин, почему люди не хотят видеть у власти Лукашенко», — обратил внимание польский журналист.

Славомир Сераковский во время визита в Беларусь пообщался со многими людьми разных профессий и взглядов. Журналист был удивлен образованием и политической вовлеченностью белорусов.

«В Минске сейчас 200 тысяч политиков. Каждый разговаривает о политике. Там все политически образованные. Это важный момент в истории Беларуси. Сейчас в стране происходят просто невероятные вещи. Белорусы демонстрируют невероятную смелость. Посмотрите на фотографии. На женщин, которые подходят к этим омоновцам и смотрят им в глаза. Какая современная, какая креативная, опережающая эпоху с точки зрения современных технологий и мыслей молодежь и сами протесты и демонстрации… Об этом могу долго говорить, но вы все это видите своими глазами», — отметил он.

Публицист отметил ключевую роль женщин в истории белорусской революции.

«Белорусская революция войдет в историю по нескольким причинам. Во-первых, это революция постинтернета. Но самый важный пункт — это женщины, — говорит Сераковский. — Это революция женщин: и в фазе предвыборной деятельности, и в фазе протестов. Весь груз на себя взяли женщины. Как только возникает кризисная ситуация, то выходят женщины и решают проблемы. Белорусские женщины отважные и более решительные. Первая стратегия властей после выборов — это террор. Два-три дня нужно было бегать от силовиков. На Пушкинской они просто стреляли, стреляли непонятно чем. И после этого террора над гражданами нужно было пять раз подумать перед тем, как выйти на улицу. Но женщины без всяких сомнений вышли на протест, который был не запланирован, нигде не анонсирован. Женщины просто сами массово вышли на улицы в белом и с цветами. Это был момент вознесения. Они как будто подняли знамя и сказали: «Продолжаем борьбу!».

«Женщины в Беларуси начали играть очень важную роль в разных форматах. Они приезжают поддержать рабочих на заводы, отбивают арестованных, идут на кордоны ОМОНа. И эти сцены становятся символом. Этот символ кружит по всей Беларуси и мотивирует людей», — отметил польский публицист.

Славомир Сераковский рассказал, как он невольно стал «белорусом», когда находился в гуще событий в первые дни протестов в Минске.

«Я не чувствовал себя журналистом в Беларуси. В атмосфере, которая там царила, я как будто стал белорусом. Когда мне звонил, например, TVN (популярный польский телеканал — прим. Charter97.org), чтобы узнать, что происходит в Минске, я все время говорил «мы»: «Мы идем», «Нас окружили», «Много нас». Я даже неловко себя чувствовал потом, потому что я не белорус, а это все принадлежит белорусам. Это они отважились выйти на улицы», — поделился впечатлениями основатель портала «Krytyka Polityczna».

После ответов на вопросы из зала слово взял Збигнев Буяк — известный деятель польской оппозиции времен Польской Народной Республики, один из создателей легендарной «Солидарности».

«Одним из организаторов сегодняшней встречи является «Хартия-97». Мы с супругой приняли скромное решение каждый месяц и до победы отправлять на счет сайта 100 злотых. Безусловно, вышлем и больше, но я сейчас говорю об этой символичной сумме. Я подсчитал, что если будет таких ветеранов «Солидарности» тысяча, то для «Хартии-97» это будет солидная поддержка, которая позволит сайту работать не только сейчас, не только во время победы, но и после ее», — обратился Збигнев Буяк.

«Вспоминая польский опыт, я не могу себе представить время до «Солидарности», во время или когда было военное положение без радио «Свободная Европа». Сегодня «Хартия-97» -— это один из современных порталов, который выполняет именно эту роль. У нас должно это получиться. И мы бы все были бы рады, если бы «Хартия-97» могла функционировать благодаря пожертвованиям польских граждан», — сказал лидер «Солидарности».

В завершении мероприятия Казимир Вуйцицкий предложил в субботу, 12 сентября собраться на главной улице Варшавы Новый Свят и пройтись маршем в поддержку народа Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».