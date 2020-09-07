Авиапассажиры, направляющиеся в Минск, должны заполнить декларацию по COVID-19 7.09.2020, 18:09

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Фото: tut.by

Об этом сообщила «Белавиа».

Пассажирам, вылетающим в Минск, потребуется заполнить самодекларацию в связи с COVID-19, сообщили в авиакомпании "Белавиа" в понедельник.

"Теперь пассажиры, конечной точкой путешествия которых является Минск, должны заполнить "Самодекларацию пассажира о состоянии здоровья в связи с COVID-19 для целей здравоохранения"", - сообщает пресс-служба перевозчика.

Там уточнили, что заполнить анкету можно, предварительно скачав форму на сайте belavia.by в разделе "COVID-19. Информация для пассажиров", либо на борту воздушного судна во время путешествия.

С целью уменьшения числа контактов, в "Белавиа" порекомендовали позаботиться о заполнении анкеты до вылета.

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