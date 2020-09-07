Завтра в Бресте будут судить активиста «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо

Завтра в Бресте будут судить активиста «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо1
- 7.09.2020, 19:17
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Суд состоится 8 сентября в 14:30.
8 сентября в Бресте будут судить активиста «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо.
«Пишу из автозака. Меня задержали вчера, 6 сентября на Марше единства в Бресте. Всех приглашаю на свой суд завтра, 8 сентября в 14:30. Судья - Шурин. Кабинет 280. До суда буду в ИВС в Бресте.
«Мы победим, главное не останавливаться! Верым! Можам! Пераможам! Жыве Беларусь!», - написал в Facebook Андрей Шарендо.