Завтра в Бресте будут судить активиста «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо 1 7.09.2020, 19:17

2,551

Андрей Шарендо

Суд состоится 8 сентября в 14:30.

8 сентября в Бресте будут судить активиста «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо.

«Пишу из автозака. Меня задержали вчера, 6 сентября на Марше единства в Бресте. Всех приглашаю на свой суд завтра, 8 сентября в 14:30. Судья - Шурин. Кабинет 280. До суда буду в ИВС в Бресте.

«Мы победим, главное не останавливаться! Верым! Можам! Пераможам! Жыве Беларусь!», - написал в Facebook Андрей Шарендо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».