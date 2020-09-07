Мрочек: В официальной статистике смерти от COVID-19 спрятали в «Болезни системы кровообращения» 2 7.09.2020, 20:07

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фото: cardio.by

Известный белорусский кардиолог заявил, что вина за фальсификацию статистики лежит на Каранике.

В занижении статистики смертности от коронавирусной инфекции стоит винить бывшего главу Минздрава Владимира Караника. Такое мнение в интервью телеканалу «Дождь» высказал известный белорусский кардиолог, заслуженный деятель науки, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук, профессор бывший главный врач РНПЦ «Кардиология» Александр Мрочек, комментируя статистику ООН.

— Белорусы ничем не отличаются от европейцев, и наша нация никоим образом не отличается по восприятию ковидной инфекции, да и любой другой инфекции, от любых других национальностей. Поэтому всегда вызывает подозрения сниженная смертность от COVID-19. Я даже в прессе выступал по этому поводу и размышлял, с чем это может быть связано, может перекрестный иммунитет, может активная иммунизация от гриппа, БЦЖ. Но должен сказать, что и эпидемиологи, и инфекционисты, в целом не согласились с этой позицией, — рассказал Мрочек.

Он задался вопросом, куда же относят все «лишние» смерти. По версии ученого, в официальной статистике все эти цифры спрятали в категорию «Болезни системы кровообращения».

— «Болезни системы кровообращения» составляет в статистике 58% смертей в Беларуси, обгоняя значительно другие страны. Я предполагаю, и такие факты у меня есть, не скажу что по всем тысячам смертей, что можно ставить диагноз «ишемическая болезнь сердца», не обращая внимания на то, что пациент умер от легочной недостаточности, связанной с ковидной инфекцией, — добавил профессор.

Ученый считает, что в занижении статистики смертности от коронавирусной инфекции стоит винить бывшего главу Минздрава Владимира Караника.

Напомним, в системе ООН появились данные о смертности в Беларуси. В июне 2020 года количество смертей на 3753 случая превысило прошлогодние показатели по тому же месяцу. Смертность за первое полугодие этого года побила пятилетний рекорд (подчеркнем, что в данных ООН не указана причина смертности).

В Беларуси на 7 сентября зарегистрированы 73 031 человек с положительным тестом на COVID-19. За сутки — 172 новых случая. По данным Минздрава, выздоровели и выписаны 71 тыс. 883 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (за сутки — 19 человек). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 716 пациентов (пять за последние сутки).

27 августа, известный белорусский кардиолог, заслуженный деятель науки, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук, профессор Александр Мрочек был уволен с поста главврача РНПЦ «Кардиология».

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