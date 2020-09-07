Посол Украины в Беларуси вернулся в Минск после консультаций в Киеве 7.09.2020, 20:20

Возвращение посла не отменяет того, что отношения Украины и Беларуси поставлены на «паузу».

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины, передает «Радыё Свабода».

В середине августа Игоря Кизима отозвали из Минска для консультаций из-за того, что после передачи России «боевиков» ЧВК «Вагнер», выдачи которых добивался и Киев, в украино-белорусских отношениях возникла «новая реальность». Такое определение конфликта Минска и Киева дал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Возвращение Кизима в Беларусь не отменяет того, что отношения Украины и Беларуси поставлены на «паузу» по инициативе Киева.

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