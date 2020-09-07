Диджеи Перемен записали видеообращение: «Мы с вами вместе!» 7.09.2020, 21:55

2,959

Видеообращение показали во дворе на Червякова, где есть граффити с изображением диджеев.

Диджеи Перемен Влад Соколовский и Кирилл Галанов записали видеообращение, передает kyky.org.

Его показали во дворе на Червякова, где есть граффити с изображением диджеев.

Звукорежиссеры, которые 6 августа включили песню «Перемен» на празднике в Киевском сквере и получили за это 10 суток административного ареста, уехали из Беларуси. Сейчас они находятся в Литве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».