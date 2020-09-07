Диджеи Перемен записали видеообращение: «Мы с вами вместе!»
- 7.09.2020, 21:55
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Видеообращение показали во дворе на Червякова, где есть граффити с изображением диджеев.
Диджеи Перемен Влад Соколовский и Кирилл Галанов записали видеообращение, передает kyky.org.
Его показали во дворе на Червякова, где есть граффити с изображением диджеев.
Звукорежиссеры, которые 6 августа включили песню «Перемен» на празднике в Киевском сквере и получили за это 10 суток административного ареста, уехали из Беларуси. Сейчас они находятся в Литве.