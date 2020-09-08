Жозеп Боррель: Белорусские власти грубо нарушают законы и международные обязательства 8.09.2020, 7:35

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Жозеп Боррель

Фото: dpa

Глава европейской дипломатии напомнил режиму Лукашенко о санкциях.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил с осуждением арестов и задержаний граждан в Беларуси по политическим мотивам, сообщает interfax.by.

"Мы решительно осуждаем непрекращающиеся произвольные и необъяснимые аресты и задержания по политическим мотивам в Беларуси, которые происходят с начала президентской предвыборной кампании", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в Брюсселе в понедельник вечером.

По его словам, "государственные власти в Беларуси продолжают запугивать или допускать запугивание своих граждан все более беззаконным образом и грубо нарушают как свои собственные внутренние законы, так и международные обязательства".

"ЕС наложит санкции на лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов", - сказано в заявлении Борреля.

Он сослался на преследования со стороны белорусских властей Марии Колесниковой, Андрея Егорова, Ирины Сухий, Антона Роднянкова и Ивана Кравцова. Глава европейской дипломатии также напомнил, что 633 человека были задержаны после мирного марша в воскресенье.

"ЕС ожидает, что белорусские власти обеспечат немедленное освобождение всех задержанных по политическим мотивам до и после фальсифицированных президентских выборов 9 августа", - подчеркнул Боррель.

Он потребовал, чтобы гражданское общество и участники дискуссий о будущем Беларуси "были защищены от запугивания, принудительного изгнания, произвольных арестов и насилия".

"Должны преобладать верховенство закона и правосудие, и должно быть проведено тщательное и прозрачное расследование всех предполагаемых нарушений, чтобы привлечь виновных к ответственности", - заявил высокий представитель ЕС.

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