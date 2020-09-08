Первую партию сомнительной российской вакцины от COVID выпустили в гражданский оборот 8.09.2020, 7:54

1,128

«Таракан» намерен испытывать ее на гражданах Беларуси.

Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Sputnik V» выпущена в гражданский оборот, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава России.

«Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» (Sputnik V), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот», — говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве указали, что в ближайшее время первые партии вакцины должны поставить в регионы.

Как сообщил завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, профессор Александр Бутенко, вакцина будет двух категорий: взрослая и детская.

— Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная, — сказал Бутенко.

По его словам, в вакцине для детей уменьшат дозировку препарата. Бутенко объяснил, что необходимость в щадящей версии вакцины обусловлена тем, что у детей меньше масса тела, к тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого.

При этом Бутенко отметил, что две категории вакцины начнут производить, скорее всего, только после завершения этапа массового тестирования на добровольцах.

Сейчас, по его словам, единую формулу препарата должны проверить на как можно большем количестве людей разного возраста и пола. «Это должно быть всестороннее исследование, поскольку потом сама схема вакцинации будет распространяться на большую часть населения», — сказал он.

Бутенко уточнил, что в тестовой вакцинации принимают участие только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей.

24 августа Лукашенко и Путин договорились, что белорусы примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса. Вчера стало известно, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко привился от коронавируса российской вакциной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».