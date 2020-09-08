«Я бы и сегодня закрыла дверь, чтобы защитить людей» 15 8.09.2020, 8:09

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Рассказ бармена легендарной минской кофейни O’Petit.

Сотни минчан пришли вчера в кофейню O'Petit, где в воскресенье были жестоко задержаны несколько участников протестного марша, пишут naviny.by.

Очередь появилась с утра, в середине дня росла и росла. Люди хотели проявить солидарность с сотрудниками, которые пытались спасти своих клиентов от дубинок. Чтобы выпить кофе свободы, как говорили в очереди, минчане по часу стояли в очереди под дождем.

«Мы защищали своих гостей»

Бармен Даша работала и вчера вечером и была свидетелем нападения силовиков в штатском на кофейню O'Petit.

Работники закрыли кофейню, но силовики разбили дубинками стеклянную дверь, ворвались внутрь и начали вытаскивать оттуда людей. В мужчине, который бил по двери, узнали начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Николая Карпенкова.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова конечно же не смогла подтвердить или опровергнуть информацию о том, был ли в числе задерживающих Карпенков. Саму ситуацию с налетом на заведение она прокомментировала так:

«Предварительно известно: сотрудники милиции преследовали активных участников несанкционированного массового мероприятия. Эти граждане провоцировали сотрудников милиции своим поведением (умышленно вели себя вызывающе, грубо выражались в адрес сотрудников). При попытке сотрудниками милиции задержать активистов, они закрылись в кафе, фактически забаррикадировались. Их было менее десяти человек, сотрудники милиции сначала неоднократно просили открыть дверь, но дверь не открывали. После было принято решение о задержании этих граждан».

Разбирательством по факту инцидента занимаются в Следственном комитете, сообщила БелаПАН пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Бармен Даша говорит, что когда разбивали стекло в двери, было страшно: «Было страшно за людей, которые находились внутри, здесь было человек тридцать. Решение закрыть дверь мы приняли на месте, не согласовывали с руководством, но потом нам сказали, что мы сделали всё правильно. Мы защищали своих гостей, здесь были и женщины, и дети. Если бы еще раз что-то подобное случилось, я бы и сегодня точно так же закрыла дверь, чтобы защитить людей».

Час в очереди за кофе свободы

Даша говорит, что еще вчера сразу несколько компаний предложили помощь в установке новой двери — люди не только звонили, но и приезжали. Незнакомый мужчина забил дверь фанерой, и ночью кафе так и стояло.

Еще одна бармен, которую тоже зовут Даша, говорит, что перед клиентами двери во все дни протестов они не закрывали. Так что были почти готовы к тому, что сегодня посещаемость увеличилась многократно. Правда, молоко в какой-то момент стало заканчиваться, и за ним пришлось отправить сотрудника. А кофе запаслись, так что обещают, что его хватит всем.

Аншлаг в кофейне с утра. До обеда пришло более чем в десять раз больше посетителей, чем обычно. Приходили компаниями, семьями, парами. Оставляли отзывы в тетрадях, размещенных на столе возле кафе. Говорили, что сотрудники кафе повели себя адекватно в ситуации, когда на мирных людей напали бандиты с дубинками.

Татьяна тоже пришла без зонтика, так что пришлось оперативно купить его в соседнем магазине, чтобы совсем не промокнуть. Она завсегдатай кафе, так что ей было особенно приятно узнать, что персонал, который она и раньше считала очень классным, так себя проявил: «Меня очень впечатлило, как они защищали своих клиентов, до слез».

Женя простоял в очереди почти час, купил кофе на несколько человек и говорит, что потраченного времени ему не жалко: «Я считаю, что они поступили правильно, защищая клиентов. И знаю, что неправильно, когда люди в обычной одежде ломятся в кафе с дубинками, а когда их не пускают, бьют стекла».

«Уходят и предупреждают, что если вечером не позвонят, приезжай смотреть внука»

Татьяна Снежевская живет в Заславле и шутит, что в их городе «такого кофе нет».

«Я вчера прочла о произошедшем, мне показалось важным поддержать кафе, вот мы с Бусей и приехали», — рассказала Татьяна.

Она не могла себе и представить, что когда-нибудь в Беларуси будут избивать на улицах людей дубинками.

«Мои родные мне говорят периодически, что уходят. Предупреждают, что если вечером не позвонят, приезжай смотреть внука. Пока, слава богу, всё нормально. Мне страшно за молодежь. Я видела ранения от гранаты, мальчик получил их в Минске», — сказала женщина и заплакала.

Аня и Антон пришли за кофе, чтобы поддержать людей, которые попытались помочь тем, кто выражает свой протест против насилия. Антон шокирован тем, что видел на видеозаписях в интернете:

«Вчера буквально напротив этого кафе парень лежал, а его человек без опознавательных знаков, вообще непонятно кто, бил несколько раз дубинкой, а девушка бросилась защищать. Разве это нормально?»

«Мы не вместе, просто меня спасли от дождя», — смеется Дмитрий, которого пустила под свой зонт Анастасия, которая пришла поддержать кофейню, о существовании которой раньше не знала.

Дмитрий говорит, что хочет поддержать людей, которых уважает: «Сотрудники не на словах, но действиями перед лицом угрозы защитили своих клиентов. Это достойный поступок достойных людей».

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