Саакашвили согласился стать переходным премьер-министром Грузии

Саакашвили согласился стать переходным премьер-министром Грузии4
- 8.09.2020, 8:25
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В случае победы на выборах политик намерен занимать пост не весь срок, а на время стабилизации.
Экс-президент Грузии, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили согласился занять должность премьер-министра Грузии в случае победы оппозиции на парламентских выборах 31 октября, сообщает interfax.ru.
"Естественно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия", - написал он в фейсбуке.
При этом Саакашвили отметил, что продолжает выполнять свои функции главы исполнительного комитета Нацсовета реформ.
"Сейчас я нахожусь в Украине и выполняю свои функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ. Мы готовимся к очередному заседанию Нацсовета, на которое у нас есть очень важная повестка дня. Мы предложим на заседании комплексные реформы недропользования, подключения к электричеству, судебную реформу и реформу ГАСИ. Кроме того, вскоре парламент рассмотрит предложенные нами ранее реформу таможни, введение налога на выведен капитал и реформу приватизации. Также я продолжаю поездки по Украине и работаю в штатном режиме", - написал он.
Саакашвили подчеркнул, что не выбирает между двумя странами: "Моя борьба продолжается и здесь, и там".
Как сообщалось, Оппозиционная грузинская партия, бывшая партии власти "Единое национальное движение" (ЕНД) решила выдвинуть своего лидера Саакашвили на пост премьер-министра страны.