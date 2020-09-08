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Саакашвили согласился стать переходным премьер-министром Грузии

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  • 8.09.2020, 8:25
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Саакашвили согласился стать переходным премьер-министром Грузии
Михаил Саакашвили
Фото: charter97.org/Иван Межуй

В случае победы на выборах политик намерен занимать пост не весь срок, а на время стабилизации.

Экс-президент Грузии, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили согласился занять должность премьер-министра Грузии в случае победы оппозиции на парламентских выборах 31 октября, сообщает interfax.ru.

"Естественно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия", - написал он в фейсбуке.

При этом Саакашвили отметил, что продолжает выполнять свои функции главы исполнительного комитета Нацсовета реформ.

"Сейчас я нахожусь в Украине и выполняю свои функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ. Мы готовимся к очередному заседанию Нацсовета, на которое у нас есть очень важная повестка дня. Мы предложим на заседании комплексные реформы недропользования, подключения к электричеству, судебную реформу и реформу ГАСИ. Кроме того, вскоре парламент рассмотрит предложенные нами ранее реформу таможни, введение налога на выведен капитал и реформу приватизации. Также я продолжаю поездки по Украине и работаю в штатном режиме", - написал он.

Саакашвили подчеркнул, что не выбирает между двумя странами: "Моя борьба продолжается и здесь, и там".

Как сообщалось, Оппозиционная грузинская партия, бывшая партии власти "Единое национальное движение" (ЕНД) решила выдвинуть своего лидера Саакашвили на пост премьер-министра страны.

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