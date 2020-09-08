Депутаты Сейма Литвы - белорусским дипломатам: Не будьте сообщниками преступной шайки 10 8.09.2020, 9:05

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Фото: DELFI

Парламентарии обратились к сотрудникам посольства нашей страны в Вильнюсе.

Группа литовских депутатов обратилась в посольство Беларуси в Вильнюсе с призывом немедленно освободить участников протестов и провести новые выборы:

— Мы, депутаты литовского Сейма, требуем немедленного освобождения участников мирных акций протеста и других мирных граждан, похищенных неизвестными сегодня, вчера и в предыдущие дни в Беларуси. Требуем освободить представителей СМИ, академического сообщества, общественных объединений и движений.

На безоружных оппонентов режима и на улицах, и дома нападают не представители правоохранительных органов в униформах с опознавательными знаками, а агрессоры в гражданском и с закрытыми лицами, поэтому речь идет именно не о задержаниях, а о массовых неправомерных похищениях людей, которые по сути становятся все более похожими на действия преступной шайки, а не законной государственной власти.

Сотни случаев пыток и жестокого обращения с задержанными, зафиксированные ООН, несоблюдение основополагающих прав и свобод человека, неопровержимые признаки подтасовки волеизъявления народа, полная безнаказанность силовых структур, занимающихся террором против собственных граждан вызывают огромное возмущение в литовском обществе и во многих других странах мира.

Это – не внутреннее дело Беларуси. Каждое государство ООН добровольно взяло на себя международные обязательства по уважению и соблюдению прав человека. В случае невыполнения этого обязательства международное сообщество имеет право и обязанность реагировать. Мы уважаем суверенитет Беларуси и будем стремиться, чтобы его уважали все страны мира. Напоминаем, что суверенитет принадлежит народу, который свою волю выражает на свободных и справедливых выборах, а в случае отсутствия таковых органы власти теряют право говорить от имени народа, как и случилось в данный момент в Беларуси.

Спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси назвала происходящее в стране «безумной войной правительства против собственного народа». Авторитетные правозащитные организации действия нелегитимного белорусского режима считают преступлениями против человечности.

Призываем вас, сотрудников посольства Республики Беларусь, перестать быть сообщниками этих преступлений. От этого зависит и ваша будущая карьера, и отношение к вам международного сообщества после изменения политической ситуации в Беларуси. Самое главное – воспротивиться злу требуют и нормы христианской и общечеловеческой морали. Еще не поздно перейти на сторону правды и добра. Если вы хотите совершить этот шаг и отказаться от поддержки преступных деяний своим участием, а также если у вас есть предложения, как поспособствовать осуществлению требований, изложенных в данном обращении – мы готовы к контакту с вами и призываем обратиться по нижеуказанным каналам связи с инициаторами обращения. Обещаем позаботиться о том, чтобы в соответствии с нормами международного права вы были защищены от мести за этот выбор, а возродившаяся после свободных выборов Беларусь не забыла своих героев.

Помимо требований, изложенных в начале письма, представителей белорусского режима мы призываем в максимально сжатый срок провести свободные и справедливые выборы президента и парламента при взаимодействии с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. В противном случае будут углубляться санкции в отношении представителей режима.

Депутаты Сейма:

Томас Томилинас

Вилия Алякнайте-Абрамикене

Виргиния Вингрене

Рута Милюте

Юргис Разма

Альгирдас Сисас

Довиле Шакалене

Стасис Шядбарас

Повилас Урбшис

Мантас Адоменас

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