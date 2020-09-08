«Баста!»: План действий на 8 сентября 6 8.09.2020, 9:30

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Фото: AFP

Один - за всех, и все - за одного!

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам утром 8 сентября:

— С каждым днем все больше белорусов вспоминают о партизанских традициях нашего народа и портят нервы оккупантам. Несмотря на продолжающийся почти весь день ливень, вчера во многих местах Минска и других белорусских городов прошли вечерние акции протеста и солидарности. Продолжим их и сегодня.

Каждый день наносим таракану больше ударов по наиболее чувствительным точкам. Больше акций и протестов. Больше забастовок и саботажа. Больше солидарности и взаимопомощи. Больше смелости и уверенности. Больше самоорганизации и самозащиты.

План на сегодня

Продолжаем забастовку - самый эффективный инструмент давления на власть. Проводим собрание на территории своего предприятия, вуза, организации, договариваемся о форме протеста, создаем стачком, куда выбираем наиболее авторитетных представителей своего коллектива. Прекращаем работу. Сообщаем информацию в СМИ. Гласность - гарантия нашей безопасности.

Помощь бастующим - @zabastovka_bel

Студенты, собирайтесь в корпусах учебных заведений и вызывайте ректора на коверТребуйте от него принятия ваших петиций, а также осуждения действий карателей. Отдельно спрашивайте с тех, кто запирал студентов в аудиториях, грозил запустить ОМОН и всячески запугивал расправой.

Массово выходите из БРСМ, профсоюзов и прочих структур оккупантов. Создавайте свои стачкомы, фонды взаимопомощи и настоящее независимое студенческое движение. Общежития и учебные корпуса - ваша территория, они должны стать центром свободы.

Помощь студентам - @zabastovka_edu

Лучшая форма солидарности с бастующими - активный протест на улицах наших городов и деревень. Когда? В любое удобное время. Где? Везде.

Устроить акцию протеста очень легко. Договариваемся с соседями - выходим на улицу. Договариваемся с коллегами по работе - выходим на улицу. Договариваемся в чатах своих домов, микрорайонов, городов - выходим на улицу.

Нас должно быть видно по всем городам каждый день. Используем все формы протестов - блокада дорог, концерты в людных местах, вывешивание флагов и транспарантов.

Для всех ключевых направлений нашей деятельности очень важно освещение в СМИ. Обязательно сообщайте нам на @adm_basta всю информацию о протестах и забастовках в вашем городе! Присылайте фото и видео. Пусть вся Беларусь и весь мир узнают о нашей борьбе за свободу!

Один - за всех, и все - за одного!

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