Телеграм-каналы: Отметим День воинской славы на улицах наших городов 8.09.2020, 10:09

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Фото: «Наша Ніва»

Сегодня - тоже переломный момент истории Беларуси, как и 8 сентября 1514 года.

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам:

— Доброе утро, друзья! Сегодня - День белорусской воинской славы. Отметим его на улицах наших городов.

8 сентября 1514 года под Оршей войска Великого княжества Литовского разгромили армии Московского княжества, превосходившие его почти в три раза. Битва стала стала переломной в ходе десятилетней войны, позволила освободить почти все захваченные врагом города Беларуси и сохранить независимость нашей страны.

Одним из главных героев сражения, произошедшего 504 года назад, был гетман Константин Острожский. Он возглавлял 30-тысячное литовское войско, которое полностью разбило 80-тысячную московскую армию. Основной частью кавалерии командовал Юрий Радзивилл «Геркулес», отдельными отрядами — слуцкий князь Юрий Олелькович, воевода витебский Иван Сапега.

Победа в Оршанской битве сорвала планы по первому геополитическому разделу Восточной Европы, которые строили московский царь и император Священной Римской империи. По ним Великое княжество Литовское должно было прекратить свое существование в качестве независимого государства, а большая часть его территории — отойти к Москве.

В битве под Оршей наша страна отстояла свою независимость. На несколько десятилетий была остановлена агрессия Московского княжества. Битва сорвала большой союз, направленный против Великого княжества Литовского.

Отмечать 8 сентября как День белоруской воинской славы начали накануне распада СССР. А в 1992 году в годовщину великой битвы на площади Независимости в Минске белорусские офицеры торжественно дали клятву верности родной стране и народу. 8 сентября 1992 года в Минске были приведены к присяге 12 офицеров и 3000 солдат запаса. Тогда участники этой присяги подвергались давлению со стороны властей, но спустя очень короткое время присягу на верность Беларуси приняли все армейские части.

Сегодня - тоже переломный момент истории Беларуси. Уже месяц мы ведем борьбу за свою свободу и независимость, ежедневно выходя на улицы городов, проводя акции саботажа и диверсии на объектах противника, сопротивляясь и наступая на всех фронтах. Будем достойны наших великих предков, ежедневно показывая свою силу, смелость и решительность.

С праздником! С Днем белорусской воинской славы!

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