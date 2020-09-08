Анатолий Протасеня: Лукашенко ведет себя не по-мужски 4 8.09.2020, 10:58

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Анатолий Протасеня

Белорусский хоккеист выступил за проведение новых выборов.

За событиями в Беларуси следят по всему миру. Мирные акции и демонстрации проходят уже месяц, люди по-прежнему активно требуют проведения новых выборов и отставки Александра Лукашенко, а также наказания для силовиков, проявляющих жестокость на улицах. Наблюдают за развитием событий и белорусские спортсмены, выступающих в зарубежных чемпионатах. Один из таких – хоккеист Анатолий Протасеня. В свое время уроженец Минска защищал цвета столичного «Динамо», «Немана» и «Юности», но последние годы выступает за границей – в 2019-м играл за польскую «Унию», после подписал контракт с чешской «Дуклой», а с мая нападающий является игроком «Слована» из Усти-над-Лабеном и готовится к сезону в первой лиге чемпионата Чехии.

В интервью «Трибуне» Протасеня высказался относительно жестокости силовиков, поступков Лукашенко.

– Лукашенко говорил, что не будет держаться за власть, и если народ проголосует не за него, то уйдет. А в итоге мы видим, как он бегает с автоматом и выводит военных против мирных людей.

– Это вообще непонятно для меня. Но одновременно я горжусь белорусами, которые, несмотря ни на что, все равно находят в себе смелость и идут на улицы, хотят мирными способами что-то поменять, выражают свою точку зрения и показывают, что им не нравится то, что происходит в стране. Но, честно, я сам и моя семья здесь находимся в шоке от событий в Беларуси.

Уже 30-й день идет с начала всех акций, демонстраций и протестов. Казалось, Лукашенко уже сам должен понять все, успокоиться и поступить как мужик. То есть провести новые выборы, честные и прозрачные, чтобы все проголосовали и голоса были подсчитаны верно. Но… Не знаю, что будет происходит дальше.

– Почему, по-вашему, Лукашенко не поступает по-мужски?

– А мне самому очень интересно это. Он же, вроде, играет в хоккей, любит этот вид спорта. А это мужской вид, и тут нужно действовать по правилам. Хотя, если вспомнить, как проходят Рождественские турниры в Минске, то о каких правилах мы говорим? Чешские любители ездили на соревнования, а в белорусской команде были и профессионалы из Экстралиги, чтобы белорусская сборная заняла первое место. Разве это честно? Для Лукашенко, значит, это нормально. Что в хоккее, что в политике он предпочитает действовать подобными методами. Тут даже о самооценке какой-то говорить тяжело. Хорошо, конечно, когда ты побеждаешь, но нужно уметь и проигрывать. Без проигрышей нет побед. Это касается как спорта, так и обычной жизни.

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