К редактору tut.by пришли с обыском по уголовному делу 3 8.09.2020, 11:01

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Фото: tut.by

Галина Уласик и ее дочь Валерия не выходят на связь.

Утром 8 сентября в квартиру редактора отдела новостей tut.by Галины Уласик, пытались попасть силовики. Позже связь с ней пропала.

Как сообщила коллегам Галина, с утра кто-то настойчиво стучал и звонил в дверь, но поскольку она никого не ждала, дверь не открыла. Соседи сообщили ей, что видели у подъезда трех мужчин в балаклавах.

Через полчаса в дверь вновь начали звонить. Галина и ее дочь Валерия успели сообщить, что в квартиру пытаются попасть силовики — у них есть санкция на обыск, возбуждено уголовное дело.

После связь с Галиной и ее дочерью пропала.

В 9.55 двое милиционеров вывели Валерию Уласик, посадили в машину и увезли, она успела сообщить корреспонденту tut.by, что ее задержали по административному процессу по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции) и по подозрению по уголовному делу о массовых беспорядках.

В квартире осталась Галина Уласик, там проходит обыск, привели понятых.

Получить комментарий в МВД не удалось. В СК сообщили, что у них информации по данному поводу пока нет. В Генпрокуратуре не смогли оперативно предоставить информацию о том, на каком основании выдавалась санкция прокурора на обыск.

К дому Галины Уласик прибыл ее адвокат, но в квартиру его не пустили, объясняя это тем, что следственные действия уже начались.