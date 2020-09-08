«Ради будущего наших поколений мы должны дать отпор!» 3 8.09.2020, 11:12

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Фото: Reuters

Ради детей и внуков мы не должны сдаваться.

Жители Борисова и Борисовского района обратились через Telegram-канал «Беларусь бастует!» к работникам «Беларуськалия».

- Хотим выразить Вам нашу поддержку!

Мы понимаем, что Вам трудно и страшно, но сколько можно терпеть весь этот беспредел? Нас, как и Вас, вылавливают, арестовывают и дают штрафы, не говоря уже о запугиваниях, но мы не сдаемся! Ведь мы потомки партизан.

Мы должны исправить ошибки наших родителей, которые когда-то избрали этого нечеловека, ведь по другому его не назовешь. Ради детей и внуков мы не должны сдаваться! Они нам этого не простят.

Избавив нас от бандитов в 90-е, путем их же легализации, мы все сейчас наблюдаем только непрерывный грабеж мирного населения. Ведь зачем грабить и убивать, если наши деньги и так в их руках?

Посмотрев воскресный полный беспредел с разбитием двери в кафе, мы пребываем в полном шоке от того, как можно можно устроить в 21-м веке «сафари» на обычных людей. Если мы этого не остановим, то будут приезжать «люди» за свои деньги, поохотиться и избить наших детей. Сейчас, надев черную маску и капюшон, эти нелюди творят то, что хотят и мы не знаем кто эти бандиты, сотрудники госорганов или их друзья, которые хотят острых ощущений.

Ради будущего наших поколений мы должны дать отпор! И поверьте, в Беларуси очень много отзывчивых людей, которые поделятся с Вами и деньгами, и продуктами.

Беларусь - это народ, а народ - это семья! Мы одна семья, а в семье не принято бросать своих!

Совесть нельзя продать ни за какие блага и бумажки! Мы с Вами!

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