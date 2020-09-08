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«Таракан» погнал в бой последние резервы

  • 8.09.2020, 11:33
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«Таракан» погнал в бой последние резервы

Проигравший диктатор прикрывается мальчишками из Академии МВД.

Если таракан погнал на свою защиту даже ребят из Академии МВД, значит сил у него совсем не осталось. Они не пойдут против народа, еще не испорчены пропагандой и понимают, что им жить в этой стране, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Ребят с Академии МВД выгнали на проспект Независимости в это воскресенье: курсантов, преподов, инструкторов, - пишет читатель канала, - Многие щит ни разу не держали. Поэтому так много фоток оттуда с молодняком.

3 факта:

Мы не пойдем против народа, большинство из нас еще не испорчено пропагандой и понимает, что нам жить в этой стране.

Если погнали даже нас, значит сил у лукавого совсем не осталось. Академия - это последнее учреждение, кого ставят в такие ситуации. Вот просто за ними никого, разве что МЧС тянуть.

Многие из преподавателей хотят уйти, останавливает только необходимость выплат государству за разрыв контракта. Но это - до поры, до времени».

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