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Клуб КХЛ спародировал «перехват разговора между Варшавой и Берлином»

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  • 8.09.2020, 11:50
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Клуб КХЛ спародировал «перехват разговора между Варшавой и Берлином»

Еще одна пародия на бред диктатора.

Российский хоккейный клуб «Авангард» спародировал знаменитый «перехват разговора между Варшавой и Берлином».

В опубликованной в клубном твиттере версии соперники «Авангарда», «Амур» и «Ак Барс», обсуждают, как остановить форварда Сергея Шумакова, который забросил ранее лакросс-голы. «Ак Барс» называет его «крепким орешком».

Отметим, что Шумаков все равно забросил лакросс-гол, а «Авангард» выиграл со счетом 8:2.

Это не первая пародия на опубликованный в пятницу бред диктатора о «перехвате».

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