Клуб КХЛ спародировал «перехват разговора между Варшавой и Берлином»2
- 8.09.2020, 11:50
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Еще одна пародия на бред диктатора.
Российский хоккейный клуб «Авангард» спародировал знаменитый «перехват разговора между Варшавой и Берлином».
⚡⚡⚡ СРОЧНЫЕ НОВОСТИ! Нам удалось перехватить секретные переговоры двух «кошачьих» 👥 pic.twitter.com/ipksbbSO4N— ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 8, 2020
В опубликованной в клубном твиттере версии соперники «Авангарда», «Амур» и «Ак Барс», обсуждают, как остановить форварда Сергея Шумакова, который забросил ранее лакросс-голы. «Ак Барс» называет его «крепким орешком».
Отметим, что Шумаков все равно забросил лакросс-гол, а «Авангард» выиграл со счетом 8:2.
Это не первая пародия на опубликованный в пятницу бред диктатора о «перехвате».