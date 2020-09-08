Клуб КХЛ спародировал «перехват разговора между Варшавой и Берлином» 2 8.09.2020, 11:50

3,897

Еще одна пародия на бред диктатора.

Российский хоккейный клуб «Авангард» спародировал знаменитый «перехват разговора между Варшавой и Берлином».

⚡⚡⚡ СРОЧНЫЕ НОВОСТИ! Нам удалось перехватить секретные переговоры двух «кошачьих» 👥 pic.twitter.com/ipksbbSO4N — ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 8, 2020

В опубликованной в клубном твиттере версии соперники «Авангарда», «Амур» и «Ак Барс», обсуждают, как остановить форварда Сергея Шумакова, который забросил ранее лакросс-голы. «Ак Барс» называет его «крепким орешком».

Отметим, что Шумаков все равно забросил лакросс-гол, а «Авангард» выиграл со счетом 8:2.

Это не первая пародия на опубликованный в пятницу бред диктатора о «перехвате».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».