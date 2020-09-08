Как протестуют студенты БГУКИ 1 8.09.2020, 13:18

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Молодые люди не перестают вдохновлять.

Белорусский государственный университет культуры и искусства сегодня! На перерывах на каждом лестничном пролёте у окон сидят студенты в порядке бело-красно-белого флага. На парах молодые люди рассаживаются аналогично. Также студенты снова пели перед входом в университет. Фото от читательница сайта Charter97.org.

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