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Как протестуют студенты БГУКИ

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  • 8.09.2020, 13:18
  • 3,845
Как протестуют студенты БГУКИ

Молодые люди не перестают вдохновлять.

Белорусский государственный университет культуры и искусства сегодня! На перерывах на каждом лестничном пролёте у окон сидят студенты в порядке бело-красно-белого флага. На парах молодые люди рассаживаются аналогично. Также студенты снова пели перед входом в университет. Фото от читательница сайта Charter97.org.

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