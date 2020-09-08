Канцелярии премьера Польши: Беларусь должна быть свободной и суверенной страной 3 8.09.2020, 14:04

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Михал Дворчик

Польша рассматривает помощь белорусскому народу как свое моральное обязательство.

Глава Канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что правительство в Варшаве не приемлет репрессии и преследования, которые в настоящее время наблюдаются в Беларуси, сообщает «Польское радио».

«Мы убеждены в том, что Беларусь должна быть свободной и суверенной страной. У нас также есть долг со времен «Солидарности», когда нам помогали западные страны. Это своего рода наше моральное обязательство. А во-вторых, Польша заинтересована в том, чтобы граничить со стабильной, суверенной страной», - отметил глава Канцелярии премьер-министра Польши.

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