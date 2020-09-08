Британские власти ошибочно выплатили $4,6 миллиарда по правительственной программе 1 8.09.2020, 14:24

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Не исключено мошенничество.

В Британии выяснили, что около $4,6 миллиарда, выплаченные бизнесу для поддержки занятости, могли быть выплачены ошибочно или по мошенническим запросам.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом заявили представители Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании, отчитываясь перед депутатами в парламенте.

По оценкам профильного ведомства, сумма средств, уплаченных за ошибки или мошенничество, может составлять 5-10% от общей стоимости программы.

Правительственная программа помощи предусматривала компенсацию 80% заработной платы работникам, которых вынужденно отправили в отпуск во время жесткого карантина.

Общее количество подозрительных заявок от работодателей, где предположительно были допущены серьезные ошибки или мошенничество, составляет 27 тысяч.

Как отметил секретарь ведомства Джим Харра, они надеются, что бизнес проверит свои заявки и вернет чрезмерные выплаты, но целенаправленно проверять планируют прежде всего тех, кто прибегнул к прямым злоупотреблениям и фальсификации данных.

Также в Управлении призывают работников, которые подозревают своих работодателей в махинациях, сообщить об этом.

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