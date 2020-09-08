Жители Тарасово мощно ответили властям за избитого карателями дедушку 8.09.2020, 14:44

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Весть поселок стал бело-красно-белым.

Жители Тарасово (Минский район) развесили ленты в национальных цветах на месте, где сегодня пытались задержать пожилого человека, который красил ограждение на въезде в поселок в бело-красно-белый цвет, сообщает телеграм-канал «Нашей Нивы».

Происшествие случилось на перекрестке дорог на Тарасово и Ратомку. В местный чат попали фото, как седой мужчина рисует ограждение, а после — как он лежит на лугу, держась за голову, в окружении милиционеров. После к нему приехала «скорая помощь».

Сейчас все Тарасово расписано антилукашенковскими лозунгами. Они нанесены как на ограждениях, так и на разных дорогах вокруг поселка, прямо на проезжей части. Кроме того, встречаются лозунги с критикой в адрес ОМОНа.

В национальные цвета окрасилась и автобусная остановка. Сверху на ней теперь красуется надпись «Мы победим!».

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