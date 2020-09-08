Бастуют все 97%
- 8.09.2020, 15:29
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Никакие тараканьи власти не смогут с этим ничего поделать.
Telegram-канал "Беларусь бастует!" публикует рассказ читательницы. Подписчица Telegram-канала считает, что в Беларуси "бастуют все 97%".
- У нас на Минском камвольном комбинате я не знаю никого, кто был бы за Лукашенко, кроме единиц из начальства и идеолога, но с ними всё ясно, рыльца же в пушку.
Зарплаты у нас высокими не были никогда, цены растут, рубль летит к чертям, на улицах слуги народа возомнили себя хозяевами, поэтому мы решили аккуратно снизить производительность предприятия своими силами, кто как может. Количество продукции упало прилично, качество еще приличнее, ведь у нас всё зависит от того, как операторы сработают, как что настроено, то есть - от нас.
В ответ на "итальянку" наше руководство решило перевести работников на сделку, типа как работаете, так и заработаете.
Но это не прокатит, ведь нельзя посчитать всё индивидуально, а партизаны-саботажники есть везде.
Кроме этого все равно есть установленный минимум зарплаты, поэтому им осталось одно их двух - либо со временем закрыть предприятие, либо ждать, пока Лукашенко уйдет, только после этого работа чудесным образом станет продуктивной.