Бастуют все 97% 8.09.2020, 15:29

3,068

Никакие тараканьи власти не смогут с этим ничего поделать.

Telegram-канал "Беларусь бастует!" публикует рассказ читательницы. Подписчица Telegram-канала считает, что в Беларуси "бастуют все 97%".

- У нас на Минском камвольном комбинате я не знаю никого, кто был бы за Лукашенко, кроме единиц из начальства и идеолога, но с ними всё ясно, рыльца же в пушку.

Зарплаты у нас высокими не были никогда, цены растут, рубль летит к чертям, на улицах слуги народа возомнили себя хозяевами, поэтому мы решили аккуратно снизить производительность предприятия своими силами, кто как может. Количество продукции упало прилично, качество еще приличнее, ведь у нас всё зависит от того, как операторы сработают, как что настроено, то есть - от нас.

В ответ на "итальянку" наше руководство решило перевести работников на сделку, типа как работаете, так и заработаете.

Но это не прокатит, ведь нельзя посчитать всё индивидуально, а партизаны-саботажники есть везде.

Кроме этого все равно есть установленный минимум зарплаты, поэтому им осталось одно их двух - либо со временем закрыть предприятие, либо ждать, пока Лукашенко уйдет, только после этого работа чудесным образом станет продуктивной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».