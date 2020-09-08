закрыть
8 сентября 2020, вторник, 17:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Баскетболист «Цмокі-Мінск» — пропагандистке Симоньян: Прочь из Беларуси!

14
  • 8.09.2020, 16:35
  • 6,160
Баскетболист «Цмокі-Мінск» — пропагандистке Симоньян: Прочь из Беларуси!
Александр Пустогвар

Александр Пустогвар призвал главу Russia Today покинуть нашу страну.

Форвард «Цмокі-Мінск», экс-игрок сборной Беларуси Александр Пустогвар в Twitter ответил на вопрос главного редактора пропагандистского информационного агентства «Россия сегодня» и руководителя телеканала «Russia Today» Маргариты Симоньян.

Про находится в Минске и спросила у своих подписчиков: «Где у вас тут модно позавтракать?».

Александр Пустогвар ответил: «Позавтракай на обратном пути! Прочь из Беларуси!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко больше не президент Беларуси
Лукашенко больше не президент Беларуси Линас Линкявичюс
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся»
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся» Владимир Пугач
Наша непобедимая армия
Наша непобедимая армия Ирина Халип
Сепаратизм уже стал главной идеологией на БТ?
Сепаратизм уже стал главной идеологией на БТ? Любовь Лунева