Баскетболист «Цмокі-Мінск» — пропагандистке Симоньян: Прочь из Беларуси!14
- 8.09.2020, 16:35
- 6,160
Александр Пустогвар призвал главу Russia Today покинуть нашу страну.
Форвард «Цмокі-Мінск», экс-игрок сборной Беларуси Александр Пустогвар в Twitter ответил на вопрос главного редактора пропагандистского информационного агентства «Россия сегодня» и руководителя телеканала «Russia Today» Маргариты Симоньян.
Про находится в Минске и спросила у своих подписчиков: «Где у вас тут модно позавтракать?».
Александр Пустогвар ответил: «Позавтракай на обратном пути! Прочь из Беларуси!».