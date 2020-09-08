Баскетболист «Цмокі-Мінск» — пропагандистке Симоньян: Прочь из Беларуси! 14 8.09.2020, 16:35

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Александр Пустогвар

Александр Пустогвар призвал главу Russia Today покинуть нашу страну.

Форвард «Цмокі-Мінск», экс-игрок сборной Беларуси Александр Пустогвар в Twitter ответил на вопрос главного редактора пропагандистского информационного агентства «Россия сегодня» и руководителя телеканала «Russia Today» Маргариты Симоньян.

Про находится в Минске и спросила у своих подписчиков: «Где у вас тут модно позавтракать?».

Александр Пустогвар ответил: «Позавтракай на обратном пути! Прочь из Беларуси!».

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