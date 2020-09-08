«Выходим каждый день!» 1 8.09.2020, 16:38

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Белорусы выходят в цепочку солидарности на улице Кальварийской в Минске.

«На Кальварийской в Минске выходим частью офиса, иногда присоединяются жители Каскада, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». - Сейчас стараемся каждый день, хоть на полчаса.

Очень хочется донести до водителей следующую просьбу: нам очень важна ваша поддержка. Иногда очень сложно морально, стоять, видя огромное количество молча проезжающих машин, пожалуйста, дорогие водители, давайте продемонстрируем, что нас не мнимое большинство, а реальное и мы все будем солидарны друг с другом. Это всегда очень эффектно выглядит народная поддержка сигналом!»

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