Доля желающих эмигрировать россиян достигла уровней развала СССР 2 8.09.2020, 17:11

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Российские социологи второй год подряд фиксируют всплеск эмиграционных настроений в обществе.

Доля граждан, не желающих связывать свое будущее со страной, резко подскочила в 2019 году и продолжает держаться на уровнях, соответствующих 1991 году, когда развалился Советский союз, пишет finanz.ru.

Опрос, проведенный ВЦИОМ в августе, показал, что 16% россиян «хотели бы уехать за границу на постоянное место жительство». Это на 1 процентный пункт ниже, чем год назад, но в 1,5 раза выше типичного показателя 2010х: тогда об эмиграции говорили 10-13% респондентов.

Среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет за эмиграцию высказались 38% опрошенных. В группе 25-34 года о желании покинуть родину сообщил почти каждый третий (31%).

Из тех, кому от 35 до 44 лет, о желании эмигрировать заявил каждый пятый (19%). И лишь в группе старше 45 эта доля падает до 9%, а затем и до 4% среди старшего поколения (от 60 лет).

По мере того, как силовые гайки в стране закручиваются, растет неприятие российской действительности, а желание уехать кристаллизуется и становится все более определенным.

Впервые за все время доступных данных больше половины настроенных эмигрировать респондентов назвали конкретный срок, когда планируют это сделать (год-два, три-пять итд.). При этом доля тех, кто заявил о желании уехать, но при этом признал, что «не знает, когда это возможно», с 18% в 2012 году упала до 6%.

Почти вдвое стало больше тех, кто хочет эмигрировать и готовится, изучая иностранный язык: в 2012 году таких было 16%, а теперь - 29%. Рекордное число респондентов - 21% - консультируются со знакомыми, которые уже уехали за границу.

Впрочем, о быстрой эмиграции - в течение ближайшего года-двух - завили лишь 11% от числа желающих уехать. Их доля остается относительно стабильной: 2018-19 гг таких было 10%.

Каждый второй ждет за границей «более высокий уровень жизни», каждый пятый (21%) назвал в качестве мотивации неприятие действующей власти в России и ее политики.

Более чем вдвое - с 7% до 17% - подскочила доля тех, кто недоволен ситуацией с правами человека и соблюдением законов в стране и надеется найти и то и другое за рубежом.

С 2% до 9% увеличилась группа респондентов, которые назвали причиной эмиграции невозможность карьерного роста и ведения бизнеса.

По данным Всемирного банка, на 2017 год 10,6 миллиона граждан РФ покинули страну для работы за рубежом. По абсолютной численности эмигрантов Россия прочно держит лидерство среди 24 государств, которые ВБ относит к региону «Европа и Центральная Азия».

В относительном выражении потери составляют 7,4% населения. Если же исключить из расчетов пенсионеров (35 млн человек), то страна лишилась 9,7% от текущей численности граждан трудоспособного возраста (рабочей силы) и детей.

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