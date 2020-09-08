Лидер польской «Солидарности»: Белорусское общество уже не остановится 8.09.2020, 17:23

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Петр Дуда

Петр Дуда прибыл с визитом в Минск.

Председатель Независимого профсоюза Польши «Солидарность» Петр Дуда прилетел в Минск по приглашению главы Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александра Ярошука, передает «Радыё Свабода».

До последнего были опасения, пустят ли Петра Дуду в Беларусь, некоторые отговаривали его от визита, но он не поддался. Петр Дуда начал свой визит с возложения цветов к народному мемориалу убитого протестующего Александра Тарайковского на улице Пушкинской в Минске.

Петр Дуда уже провел встречу с представителями посольства Польши в Минске и Александром Ярошуком. В ходе беседы обсуждалась тема политического кризиса в Беларуси.

Свой визит Петр Дуда назвал символическим, так как 40 лет назад в Польше появился независимый профсоюз «Солидарность», а сейчас, также в августе, в Беларуси возникло массовое движение за перемены.

«Для меня большая честь приехать во время исторических событий в Беларуси. Белорусское общество пробудилось, организуется, и оно уже не остановится. Так было в Польше, но мы ждали свободы еще 9 лет после появления «Солидарности», - напомнил он.

Петр Дуда заявил, что по его мнению, ситуация настолько плохая для режима Лукашенко, что тот выводит на улицу не только милицию, но и армию.

В свою очередь Александр Ярошук заявил:

«Этот визит означает больше, чем любое письмо поддержки, которое мы сейчас получаем в большом количестве. Это исключительное событие для рабочих Беларуси, которые борются за то, чтобы воссоздать у нас свободу. Мы очень благодарны, что в такой ситуации он отложил все дела и приехал к нам», - сказал председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов.

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