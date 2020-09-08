Белоруски пришли поддержать сотрудников ОСВОД
- 8.09.2020, 17:28
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Ранее те помогли протестующим укрыться от силовиков.
Акция около здания минского ОСВОД в поддержку задержанных сотрудников. Сюда пришли несколько женщин с венками. В руках они держали плакаты с надписями «Вы супер» и «Спасибо мужчинам с совестью», пишет «Онлайнер».
Напомним, в прошлое воскресенье в Минске люди прыгали в воду, чтобы уйти от силовиков, которые разгоняли протестное шествие в районе Дворца независимости. Несколько человек прыгнули в Свислочь, их подобрал катер ОСВОД.