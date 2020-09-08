Маска как символ слабости и страха 15 8.09.2020, 17:44

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Чем больше представителей власти скрывает свои лица, тем больше трещит по швам система.

Многие белорусы уже привыкли к внешнему виду сотрудников белорусского ОМОНа: черная либо темно-зеленая форма, щиты, дубинки и обязательно маска. Вместо маски часто используется балаклава – головной убор с прорезями для глаз, пишет «Салiдарнасць».

Именно так выглядели силовики на недавних акциях протеста в Минске.

Всего несколько месяцев назад те же сотрудники ОМОНа свободно показывали свои лица. Еще недавно омоновцы вальяжно расхаживали по центральным улицам Минска и других крупных белорусских городов, совершенно не скрываясь.

Однако после событий 9-11 августа ситуация коренным образом изменилась.

Теперь в масках ходят не только сотрудники ОМОНа, но и обычные милиционеры – оперативники местных РОВД. Они тоже вынуждены скрывать свои лица, выполняя приказы или даже просто патрулируя улицы.

Апогеем стал случай, когда сотрудник МЧС приехал снимать бело-красно-белый флаг… в балаклаве!

Вся эта ситуация красноречиво говорит о том, что, выполняя приказы, эти люди подсознательно понимают, что уже давно вышли за пределы правового поля. Они подсознательно чувствуют, что за их действиями нет ни правды, ни справедливости.

В этой ситуации маска – больше не символ устрашения или безнаказанности, а признак слабости и страха. Чем больше представителей власти скрывает свои лица за масками, выполняя приказы, тем больше на самом деле трещит по швам система, которую они защищают. Такой вот парадокс.

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