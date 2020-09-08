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Лукашенко: Bозможно, я пересидел

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  • 8.09.2020, 17:54
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Лукашенко: Bозможно, я пересидел

Саша-таракан признался, что «слишком долго сидел в чайнике».

В интервью для российских медиа Александр Лукашенко косвенно признал, что задержался у власти, пишет сайт naviny.by.

Как рассказал ведущий программы «Вести» (телеканал «Россия 1») Евгений Рожков, Лукашенко заявил: «Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника», — сказал Лукашенко.

«Я просто так не уйду. Если я уйду, моих сторонников будут резать!» — резюмировал диктатор.

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