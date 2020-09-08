Цена нефти Brent упала ниже $40 за баррель 8.09.2020, 18:06

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Снижение котировок нефти продолжается пятую торговую сессию подряд.

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 5,17%, до $39,78 за баррель по состоянию на 16:55 по Минску, свидетельствуют данные торгов. В последний раз Brent торговалась ниже $40 за баррель 25 июня, передает РБК.

Фьючерс на американскую нефть марки WTI с исполнением в октябре снижается на 5,7%, до $36,85 за баррель.

Продажи на сырьевом рынке на этой неделе ускорились после того, как Саудовская Аравия снизила отпускные цены на нефть для своих клиентов в Азии. По данным агентства Bloomberg, в ответ на это только четыре из десяти азиатских нефтеперерабатывающих компаний заявили о планах увеличить закупку нефти в связи со снижением отпускных цен на октябрь. Потребление в стране пока остается ниже докоронавирусного уровня.

Снижение отпускных цен со стороны Саудовской Аравии стало сигналом для рынка об ослаблении спроса, рассказала Елена Кожухова из «Велес Капитала». Кроме того, негатива добавили укрепление доллара на международном валютном рынке и завершение летнего сезона автомобильных поездок в США, после окончание которого спрос на топливо снижается.

«Мы считаем, что текущее падение цен на нефть в первую очередь связано с опасениями по поводу спроса», — заявил аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг в интервью агентству Reuters. Кроме того, нарастает напряженность между США и Китаем, который является крупнейшим в мире импортером сырья.

В Julius Baer считают, что падение нефтяных цен не будет длительным. Спрос постепенно восстанавливается, предложение на рынке остается ограниченным, а избыток запасов нефти постепенно снижается, отметили эксперты. Это создает умеренную, но постоянную поддержку котировкам сырья.

«Мы придерживаемся конструктивного взгляда и ожидаем, что в текущем году цены на нефть преодолеют рубеж в $45 за баррель», — сообщил эксперт Julius Baer Норберт Рюкер. Рынок нефти должен нормализоваться, и к началу следующего года избыток предложения сойдет на нет.

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