«Восторгаюсь нашим народом» 3 8.09.2020, 18:09

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Фото: Homoatrox, wkipedia.org

Нас хотели разделить и разъединить, а в итоге мы все объединились.

- Я восторгаюсь нашим народом, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Люблю свою страну и ненавижу власть.

Нас хотели разделить и разъединить, в итоге, мы все объединились. Нас хотели запугать, в результате, мы перестали испытывать страх. Нас хотели сломать, а мы стали только крепче.

Последний плевок в душу, которую хотели втоптать в грязь - это награждение омоновцев за зверства, которым мы стали свидетелями. Этого я не смогу забыть, не смогу простить. Хотя, с другой стороны, вы сами «пометили» на будущее 300 нелюдей.

Я сам бинтовал и вывозил людей. Я был аполитичен, но я за людей. Все то, что происходило за последние дни - это уже не политика, это преступление против людей и несправедливость.

Бывшая власть прос...ла все, что можно было. Схема, которой пользовались десятилетиями, сломалась. Они даже не удосужились проявить гибкость и подумать. Решили, что так прокатит. Они не заметили как мир изменился.

Мы все изменились. Мы не будем прежними. Мы перестали бояться. Мы хотели перемен, и они уже наступили.

Спасибо всем, кто помогает друг другу как может: медцентры, СТО, предприятия, юристы, настоящие правоохранители и просто люди.

Берегите себя! Мы нужны нашей стране.

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