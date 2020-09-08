Лидер «Солидарности» посетил Беларусь 3 8.09.2020, 18:28

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фото: PAP/Rafał Guz

Местные профсоюзы оценили пребывание Петра Дуды в Минске как исторический визит.

Лидер независимого самоуправляемого профсоюза «Солидарность» посетил Беларусь. Местные профсоюзы оценили пребывание Пётра Дуды в Минске как исторический визит. Он встретился с главой ассоциации Белорусский конгресс демократических профсоюзов Александром Ярошуком.

Заместитель председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов Сергей Антусевич в комментарии «Польскому Радио» сказал, что до сих пор ни один европейский профсоюз не оказывал белорусам такую поддержку, как «Солидарность».

«В эти дни это чрезвычайно для нас важно, потому что это фактически первый визит лидера национального профсоюза из Европы. То, что это произошло, очень для нас важно, потому что мы являемся свидетелями народной революции», - рассуждал Сергей Антусевич.

В свою очередь, Роберт Шевчик из «Солидарности» заявил, что желает белорусам победить в их борьбе за свободу.

«Прошло 40 лет с момента подписания соглашений, мы называем эти события польским августом. Спустя 40 лет мы находимся в совершенно другом месте - как профсоюз и как целая страна. Мы желаем нашим друзьям в Беларуси самостоятельно добиться такого же успеха. Чтобы они могли передать своим детям красивую и свободную Беларусь»,- сказал Роберт Шевчик.

В Беларуси уже месяц проходят протесты. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко. Белорусские СМИ пишут, что 40 лет назад произошел польский август, а сейчас состоялся белорусский август.

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