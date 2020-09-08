«Верю, что мы все изменим, мы - другое поколение»
- 8.09.2020, 19:16
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Система, состоящая из лицемерных людей, обречена на провал.
- Система, состоящая из лицемерных людей, не умеющих и не желающих выполнять свою работу, обречена на провал, - делится своими мыслями читатель телеграм-канала «Баста». - Обидно, когда сталкиваешься с этим в своём университете.
Когда руководство перекладывает свои обязанности на тебя.
Когда взрослые люди не уважают твоё время.
Когда ты знаешь их обязанности, а они нет.
Когда получаешь по голове за то, что делал лучше.
Но я верю, что мы всё изменим. Я верю, что мы другое поколение, которое будет выше таких поступков.