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«Верю, что мы все изменим, мы - другое поколение»

  • 8.09.2020, 19:16
  • 2,365
«Верю, что мы все изменим, мы - другое поколение»
Фото: Александр Васюкович / Vot-tak.tv / Belsat.eu

Система, состоящая из лицемерных людей, обречена на провал.

- Система, состоящая из лицемерных людей, не умеющих и не желающих выполнять свою работу, обречена на провал, - делится своими мыслями читатель телеграм-канала «Баста». - Обидно, когда сталкиваешься с этим в своём университете.

Когда руководство перекладывает свои обязанности на тебя.

Когда взрослые люди не уважают твоё время.

Когда ты знаешь их обязанности, а они нет.

Когда получаешь по голове за то, что делал лучше.

Но я верю, что мы всё изменим. Я верю, что мы другое поколение, которое будет выше таких поступков.

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