Ученые обнаружили статистические аномалии в статье о российской вакцине против коронавируса 8.09.2020, 19:19

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фото: dpa/yonhap

Ее создатели утверждают, что ошибок в публикации нет.

Группа исследователей из нескольких университетов Италии, США и других стран опубликовали открытое письмо журналу The Lancet, Денису Логунову из исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и другим авторам статьи об испытаниях российской вакцины от коронавируса. В нем говорится о статистических аномалиях, которые видны в нескольких экспериментах, описанных в статье. Фактически ученые, поставившие подписи под открытым письмом, усомнились в том, что данные об успешных испытаниях российской вакцины, представленные в статье, — подлинные. Логунов в комментарии «Медузе» ответил на эти обвинения.

Ученые, отправившие письмо, обращают внимание, что титр (уровень) антител в крови добровольцев после иммунизации в разных группах совпадает, хотя речь идет о разных людях, которые получали разные компоненты вакцины.

«Хотя мы понимаем, что в этом случае исследуемая величина является дискретной <…> нам, на основе простых вероятностных оценок, все же кажется, что факт совпадения такого количества точек между разными экспериментами весьма маловероятен», — пишут авторы открытого письма.

Ученые, подписавшие письмо, призывают создателей российской вакцины выложить «сырые» данные приборов, полученные в ходе измерений, и уточнить некоторые другие детали исследования.

Руководивший созданием вакцины сотрудник Центра Гамалеи Денис Логунов сообщил, что отвечать на открытое письмо он не намерен, однако поддерживает связь с редакцией научного журнала, в котором вышла статья.

«Если редакция The Lancet обратится за пояснениями, мы готовы ответить», — сказал Логунов. Он также подчеркнул, что ошибок в публикации нет, и «данные по титрам именно такие [какими они представлены на иллюстрациях в статье]».

Российская векторная вакцина от коронавируса SARS-CoV, разработанная в Центре Гамалеи, была зарегистрирована 12 августа 2020 года. Временное регистрационное удостоверение получено ее создателями еще до начала клинических испытаний эффективности — оно действует только до начала 2021 года и выдано с условием проведения широкомасштабного исследования III фазы, в котором планируется задействовать 40 тысяч добровольцев. Завершить его планируется в 2021-м.

Результаты совмещенных испытаний I/II фазы, на основании которых выдана временная регистрация, опубликовали в журнале The Lancet 4 сентября. До этого подробности о разработке вакцины были известны лишь из интервью Дениса Логунова, которое он дал «Медузе» 24 июля. Экспертное заключение, на основании которого министерство здравоохранения принимало решение о регистрации вакцины, так и не опубликовано в свободном доступе до сих пор. В соответствии со статьей 37 федерального закона «Об обращении лекарственных средств» результаты экспертизы регистрируемых в России препаратов должны публиковаться в течение пяти дней после получения этих документов.

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