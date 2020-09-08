«Это их обязанность – спасать людей» 8 8.09.2020, 20:14

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Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Родственники задержанных спасателей ОСВОД второй день дежурят на Окрестина.

Во время акции протеста в Минске 6 сентября задержания проходили и в парке Победы. В какой-то момент протестующих вытеснили к набережной - там, где находится фонтан на воде «Парус», пишет kp.by. Многие гонимые силовиками люди от безысходности просто прыгали в воду с набережной. В это же время на воде находились несколько небольших катеров со спасателями ОСВОДа - людей подбирали в катера. Тем же вечером спасателей задержали.

- В действиях указанных граждан имелись признаки «состава административного правонарушения». Собственно, за что они и были задержаны, - сообщали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Родственникам сначала сообщили, что спасателей увезли в РУВД, позже появилась информация, что они в изоляторе на Окрестина. Поэтому 8 сентября близкие задержанных метались между судом (они предполагали, что сегодня там пройдут процессы по этим делам) и изолятором на Окрестина. Многие впервые узнали о существовании в Минске этого места, растерянно пытались собрать передачу по всем правилам, прямо у ворот изолятора пересыпая печенье и орехи в прозрачные пакетики. Многие принесли с собой огромные пакеты на несколько килограммов – там теплые вещи, еда, полотенца, которые могут пригодиться мужчинам в ближайшие несколько суток.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сигареты, молочные продукты нельзя передавать, - громко предупреждает родственников сотрудник изолятора. – Бритвы тоже не принимаем!

Растерянным людям помогают освоиться волонтеры: объясняют, какие вещи точно не примут, как правильно заполнить заявление с просьбой принять передачу. Этот бланк заполняют друзья задержанного спасателя Дмитрия Тетерука:

- Мы даже не знаем, по какой статье составлены протоколы. Слухи ходят, что за неповиновение – то есть они якобы помешали задержанию людей. Но это их обязанность – спасать людей. Люди были на работе. В 19.30 спасатели уже не выходили на связь, телефоны были отключены. Потом мы уже сутки искали. Сначала пытались через интернет, по спискам искать, потом приехали сюда, на Окрестина. Никто не давал информацию, где они находятся. Звонили на 102 – там сказали, что спасатели здесь, на Окрестина. Сегодня утром приезжаем – опять нет в списках.

К разговору подключается Сергей, родственник спасателя Ивана Юрского, который работает в ОСВОД только с весны этого года:

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы даже не знаем, в суде какого района будет процесс. В суде направляют в РУВД, в РУВД просят звонить в суд. Самое ужасное – это отсутствие информации.

Люди возмущены и самим фактом задержания работников ОСВОД:

- Почему нельзя было провести с ними какую-то разъяснительную работу, вызвать в суд из дома и выписать штраф? Они что, преступники, которых надо держать за решеткой? Они дежурили сутками, не отдыхали.

Родные одного из спасателей второй день дежурят на Окрестина - брат и отец мужчины сидят в машине и курят одну сигарету за другой.

- Пока даже не о чем рассказать – мы просто ничего не знаем. Ждем – а вдруг суд состоится быстро и их выпустят?

О том, что спасатель задержан, родственники узнали из интернета. Ни о каком звонке из милиции речь не шла.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Дозвонились на спасательную станцию, там сказали, что их увезли в РУВД Центрального района, потом вроде перевезли сюда. Мы надеемся, что их отпустят. Но готовы к тому, что это могут быть и сутки.

Вечером к ОСВОДу на Комсомольском озере пришли девушки с венками из цветов и плакатами: «Спасибо мужчинам с совестью», «Герои страны, любим вас».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Девушки пустили на воду бумажные кораблики и венки.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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