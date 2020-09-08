На Сахалине третьеклассники вышли на пикеты 8.09.2020, 20:48

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Фото: Sakhalin.info

Школьники вышли на пикеты из-за агрессивного одноклассника.

В Южно-Сахалинске полицейские опросили третьеклассников школы №21 из-за пикета, на котором те потребовали перевести агрессивного одноклассника на домашнее обучение. Об этом сообщил Sakhalin.info со ссылкой на родителей.

3 сентября перед уроками школьники вместе с родителями устроили пикет возле школы. Они вышли с плакатами: «Мне страшно ходить в школу», «Я тоже имею право спокойно учиться», «Не хочу смотреть, как душат и бьют моих одноклассников».

Недовольство вызвал ученик по имени Вася, который больше года задирает детей: «Мальчик демонстрирует детям и взрослым свои половые органы, мочится в классе, в том числе на тетради, матерится, учит одноклассников искать в интернете порно-сайты, бьет детей и учителя, кидается камнями и грязью, хватает и разбрасывает чужие вещи, постоянно срывает уроки», — пишет Sakhalin.info. Его уже перевели на домашнее обучение.

После акции в школу №21 пришла полиция. «Допрашивают детей в школе и берут показания у родителей. Детей опрашивают без присутствия родителей. Нашего учителя вызывают к директору, на это время приходит учитель на замену, и полиция вызывает ребенка с уроков», — рассказала изданию мать одного из детей. По сведениям Sakhalin.info, опросы проводят в присутствии социального педагога, чтобы не нарушать регламент.

Фото: Sakhalin.info

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