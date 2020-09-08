Ученые: Известные лекарственные препараты помогут при COVID-19 8.09.2020, 20:56

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Специалисты доказали их эффективность.

Дешевые противовоспалительные стероидные средства могут спасти жизнь пациентов с COVID-19, находящихся в критическом состоянии, отмечает healthinfo.ua. Это 8 спасенных жизней на каждые 100 человек. Ученые доказали эффективность дексаметазона и гидрокортизона.

Наблюдение за 1703 тяжелобольными пациентами показало: 40% умерли при стандартном лечении и 32% умерли при приеме стероидов. Исследования проводились только на самых тяжелых пациентах, оговариваются исследователи. Известно: стероидные средства уменьшают воспаление и могут успокоить иммунную систему.

Они уже используются при артрите и астме, а также при некоторых тяжелых инфекциях. Считается, что лекарства не помогают на ранних стадиях коронавирусной инфекции, когда симптомы включают кашель, жар, внезапную потерю вкуса или запаха. Но по мере развития болезни иммунная система может выйти из-под контроля, повредив легкие и другие органы. Именно на этой стадии следует вводить стероидные средства. Ученые использовали малые дозы. Нет никаких доказательств того, что большие дозы были бы более эффективными.

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