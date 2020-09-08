Трое футболистов молодежной сборной Беларуси заразились коронавирусом
- 8.09.2020, 21:22
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Матч c Португалией отложен.
Как стало известно Tribuna.com, три игрока молодежной сборной Беларуси сдали положительные тесты на коронавирус. Коронавирус у защитника «Шахтера» Ильи Лукашевича, защитника «Минска» Дмитрия Прищепы и полузащитника Романа Вегери.
Команда находится в номерах. Никого не выпускают из гостиницы.
Напомним, матч квалификации Евро Португалия U-21 – Беларусь U-21 должен был состояться сегодня.