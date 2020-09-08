Студенты продолжают массово выходить из «лукамола» 8.09.2020, 21:40

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Фото: Виктор ПАЖИТОК

Журналисты сходили в один из вузов в Минске и поговорили со студентами.

Студенты, вернувшиеся после лета в вузы или только поступившие в них, продолжают не только учиться, но и выходить из провластного БРСМ. В телеграм-канале «Отчислено» (за последние дни количество его подписчиков увеличилось на три тысячи человек и вот-вот достигнет цифры в 70 тысяч) стали появляться новые фотографии: теперь это уже не только очереди у дверей с табличками БРСМ, но и фотографии этих дверей с размещенными на них объявлениями: «ОТПУСК». Например, одно из таких последних фото сделано в Могилевском государственном университете им. А.А. Кулешова.

Журналисты kp.by решили сходить в один из вузов Минска, чтобы посмотреть, действительно ли около первичек БРСМ выстраиваются очереди тех, кто хочет сдать членские билеты, и как обстоит ситуация «на местах».

университета транспорта, Академии управления и пр.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Случайным образом журналисты выбрали БГУИР. В сети масса фотографий с теми самыми очередями и видеороликов, на которых студенты хлопают и поют разные песни, например «Воины света». Впрочем, схожие видео есть и из БГУ, МГЛУ и прочих учебных заведений, поэтому выбор БГУИР - действительно случайность.

Около 11.30 утра у дверей вузовской организации БРСМ ни одного человека. На двери табличка без графика работы организации, но радует и то, что листочка с информацией о том, что «все ушли в отпуск» нет тоже. В одном кабинете находится не только ячейка БРСМ, но и первичка организации «Белая Русь», штаб трудовых дел Волонтерская группа «Созвездие», патриотический клуб «Память».

Журналисты постучали в дверь, зашли.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Здравствуйте, хотели бы поговорить с кем-то из БРСМ.

В кабинете улыбчивая женщина, но к БРСМ она отношения не имеет, а является одним из руководителей волонтерского движения университета.

Стол с флажком БРСМ пустует. По словам коллеги-волонтера, дежурный член «вышел в деканат и по делам буквально на 15 - 20 минут». Журналистов попросили подождать за дверью.

В дверях столкнулись с двумя молодыми людьми - они пришли именно для того, чтобы подать заявления на выход из «лукомола». Но сотрудника нет, и им тоже рекомендуют ожидать.

Журналисты знакомятся: Артем и Даниил учатся на факультете радиоэлектроники.

- Очереди нет. Но это объясняется просто: многие наши одногруппники и те, с кем мы учимся на одном потоке в параллельных группах, уже написали заявления. Мы просто немного опоздали: закрутились по учебе, но сегодня пришли сюда, дождемся секретаря БРСМ и заявления о выходе обязательно подадим, - рассказывают парни.

- БРСМ, собственно, никогда и не была «моей» организацией, - говорит Артем. - Многих моих знакомых, как и меня приняли, скажем так, в добровольно-принудительным порядке. Я очень удивился, когда увидел в коллективном заявлении о вступлении в БРСМ подпись напротив своей фамилии. И это была не моя подпись. Но я подумал: «Ладно, мне не принципиально». А сейчас я принципиально не хочу быть членом БРСМ, не хочу создавать видимость массовости. Достаточно.

- Не боитесь демонстрировать такую позицию?

- А чего бояться? Если скажем, в группе 25 - 30 человек, а из них заявления на выход из БРСМ написали 15 - 20, то всех не накажут и не отчислят. Наверное. Тем более, как мы знаем, руководство обещало, что санкций не будет. На самом деле очень много людей вышло из БРСМ, остаются те, кто, к примеру, боится потерять место в общежитии или опасается каких-то оргвыводов. Эти причины понятны, каждый делает свой выбор.

За разговором проходит минут 10 - 15. Решили вновь постучаться в двери: перемена не резиновая, надо как-то поторопить дежурного по первичной ячейке.

Поторопить дежурного, как выясняется, никак нельзя, но вместо него в кабинете появляется начальник управления воспитательной работы с молодежью Светлана Алексеевна Алексеева.

- На каком основании вы сюда пришли? Вы должны предварительно согласовывать визит в здание БГУИР с нашей пресс-службой, - говорит Светлана Алексеевна.

Журналисты попытались объяснить, что БРСМ - общественная организации, БГУИР - учреждение образование, и его пресс-служба никакого отношения союзу молодежи не имеет.

Их настоятельно попросили покинуть кабинет, журналисты пообещали это сделать, как только переговорят с кем-то, кто представляет БРСМ. Ответственного сотрудника университета это не устраивает, и она уходит (как выясняется чуть позже - за «подмогой»).

В это время в кабинете появляется симпатичная девушка - она дежурная по БРСМ, является секретарем молодежного союза на факультете информационных технологий. Дождавшиеся ее Артем и Даниил получают образец заявления на выход из БРСМ и оформляют бумаги.

- Как много людей выходит из БРСМ?

Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Не могу вам ответить, на каждом факультете по-разному. Вот за сегодняшний день - восемь заявлений, плюс вот еще два будут. Общими данными я не располагаю.

- Как быстро нас исключат из БРСМ?

- Обычно в течение двух дней.

- А как можно в этом удостовериться?

- Отметьте, что вам нужно уведомление, укажите в заявлении адрес электронной почты, ответ отправят туда.

На выходе из кабинета к журналистам подходят сотрудники охраны и настоятельно просят покинуть здание. Но, перед тем как сделать это, журналисты все же успевают зайти к начальнику управления воспитательной работы с молодежью. В этот раз Светлана Алексеевна настроена более конструктивно.

- Мы не обладаем информацией и полной статистикой относительно тех, кто написал заявление с желанием покинуть БРСМ. Это личное дело каждого студента. Мы же, со своей стороны, хотим подчеркнуть, что никаких санкций и воздействий со стороны университета не будет. Наша цель и задача - обеспечение эффективного образовательного процесса. Если кто-то желает покинуть «союз», мы препятствовать не имеем права.

В уже упомянутом телеграм-канал «Отчислено» можно найти множество фотографий, подтверждающих массовость выхода из БРСМ. Такую инициативу высказывали студенты Гродненского государственного университета, БГЭУ, БГУКИ. В последнее время активно выходят из БРСМ студенты разных факультетов БГУ, Белорусского технологического университета, Белорусского

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