закрыть
8 сентября 2020, вторник, 22:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МИД Франции выступает за быстрое введение санкций против режима Лукашенко

2
  • 8.09.2020, 22:05
  • 3,232
МИД Франции выступает за быстрое введение санкций против режима Лукашенко

Французский МИД выступил с заявлением.

ЕС следует быстро завершить работу над санкциями против ряда белорусских официальных лиц, заявили во вторник в МИД Франции, передает interfax.by.

"Франция напоминает, что поддерживает быстрое одобрение санкций ЕС против официальных лиц, несущих ответственность за подавление акций белорусского народа, а также - за нарушения на выборах 9 августа", - отмечается в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

В МИД Франции напоминают, что Париж "решительно осуждает произвольные аресты и принудительное выдворение из страны в последние дни некоторых демонстрантов и ряда членов Координационного совета оппозиции".

Кроме того, Франция призывает полностью прояснить ситуацию с членом президиума Координационного совета по диалогу с Лукашенко Марией Колесниковой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко больше не президент Беларуси
Лукашенко больше не президент Беларуси Линас Линкявичюс
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся»
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся» Владимир Пугач
Наша непобедимая армия
Наша непобедимая армия Ирина Халип
Сепаратизм уже стал главной идеологией на БТ?
Сепаратизм уже стал главной идеологией на БТ? Любовь Лунева