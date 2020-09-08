МИД Франции выступает за быстрое введение санкций против режима Лукашенко

МИД Франции выступает за быстрое введение санкций против режима Лукашенко2
- 8.09.2020, 22:05
- 3,232
Французский МИД выступил с заявлением.
ЕС следует быстро завершить работу над санкциями против ряда белорусских официальных лиц, заявили во вторник в МИД Франции, передает interfax.by.
"Франция напоминает, что поддерживает быстрое одобрение санкций ЕС против официальных лиц, несущих ответственность за подавление акций белорусского народа, а также - за нарушения на выборах 9 августа", - отмечается в заявлении французского внешнеполитического ведомства.
В МИД Франции напоминают, что Париж "решительно осуждает произвольные аресты и принудительное выдворение из страны в последние дни некоторых демонстрантов и ряда членов Координационного совета оппозиции".
Кроме того, Франция призывает полностью прояснить ситуацию с членом президиума Координационного совета по диалогу с Лукашенко Марией Колесниковой.