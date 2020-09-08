Генсек НАТО обсудил с главами МИД Польши и стран Балтии ситуацию в Беларуси

Генсек НАТО обсудил с главами МИД Польши и стран Балтии ситуацию в Беларуси4
- 8.09.2020, 22:56
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В заявлении Йенса Столтенберга сказано, что все союзники выступают за суверенную и независимую Беларусь.
Во вторник, 8 сентября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг беседовал с министрами иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, а в понедельник, 7 сентября - с главой польской дипломатии Збигневом Рау, передает «Радио Польша».
Штаб-квартира НАТО сообщила, что во время этих телефонных переговоров были затронуты различные темы, но ситуация в Беларуси была одной из главных.
В заявлении генерального секретаря Североатлантического альянса сказано, что все союзники выступают за суверенную и независимую Беларусь.
«Как власти в Минске, так и в Москве должны отнестись с уважением к праву белорусов решать, как будет выглядеть их будущее», - подчеркнул Йенс Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО сообщил, что военно-политический блок внимательно следит за тем, что происходит за восточной границей. Как он сказал, НАТО готово сдержать любую агрессию в отношении стран-членов альянса.
Йенс Столтенберг также обсуждал с министрами отравление российского оппозиционера Алексея Навального отравляющим веществом «Новичок». Союзники ожидают от России независимого и прозрачного расследования, а также наказания виновных.