Генсек НАТО обсудил с главами МИД Польши и стран Балтии ситуацию в Беларуси 4 8.09.2020, 22:56

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ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ

ФОТО: PHOTOTHEK/GETTY IMAGES

В заявлении Йенса Столтенберга сказано, что все союзники выступают за суверенную и независимую Беларусь.

Во вторник, 8 сентября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг беседовал с министрами иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, а в понедельник, 7 сентября - с главой польской дипломатии Збигневом Рау, передает «Радио Польша».

Штаб-квартира НАТО сообщила, что во время этих телефонных переговоров были затронуты различные темы, но ситуация в Беларуси была одной из главных.

В заявлении генерального секретаря Североатлантического альянса сказано, что все союзники выступают за суверенную и независимую Беларусь.

«Как власти в Минске, так и в Москве должны отнестись с уважением к праву белорусов решать, как будет выглядеть их будущее», - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО сообщил, что военно-политический блок внимательно следит за тем, что происходит за восточной границей. Как он сказал, НАТО готово сдержать любую агрессию в отношении стран-членов альянса.

Йенс Столтенберг также обсуждал с министрами отравление российского оппозиционера Алексея Навального отравляющим веществом «Новичок». Союзники ожидают от России независимого и прозрачного расследования, а также наказания виновных.

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