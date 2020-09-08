Работница Камвольного комбината: Белорусы бастуют своеобразно, но удар по системе это наносит 1 8.09.2020, 22:37

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Фото: svaboda.org

Никакие тараканьи власти не смогут с этим ничего поделать.

- Белорусы бастуют своеобразно, но удар по системе это наносит, - пишет читательница телеграм-канала «Беларусь бастует!» из Минска. - Никакие тараканьи власти не смогут с этим ничего поделать.

У нас на Камвольном комбинате в Минске я не знаю никого, кто был бы за Лукашенко, кроме единиц из начальства и идеолога, но с ними всё ясно, рыльца же в пушку.

Зарплаты у нас высокими не были никогда, цены растут, рубль летит к чертям, на улицах слуги народа возомнили себя хозяевами, поэтому мы решили аккуратно снизить производительность предприятия своими силами, кто как может. Количество продукции упало прилично, качество еще приличнее, ведь у нас всё зависит от того, как операторы сработают, как что настроено, то есть - от нас.

В ответ на «итальянку» наше руководство решило перевести работников на сделку, типа как работаете, так и заработаете.

Но это не прокатит, ведь нельзя посчитать все индивидуально, а партизаны-саботажники есть везде.

Кроме этого все равно есть установленный минимум зарплаты, поэтому им осталось одно их двух - либо со временем закрыть предприятие, либо ждать, пока Лукашенко уйдет, только после этого работа чудесным образом станет продуктивной.

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