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Минск вернул национальные флаги на свои места

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  • 9.09.2020, 7:43
  • 10,472
Минск вернул национальные флаги на свои места

Достойное завершение еще одного дня белорусской революции.

Вчера, в 31-й день белорусской революции минчане провели массовое шествие от Комаровского рынка и множество акций солидарности по всему городу.

Кроме того, практически над всеми районами столицы появилась национальная символика.

«Как обычно, по вечерам Минск возвращает на свои места национальные флаги. Достойное завершение еще одного дня протестов!», - отмечает телеграм-канал «Баста!».

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