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Глава МИД Польши: Перемены в Беларуси необратимы

  • 9.09.2020, 7:52
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Глава МИД Польши: Перемены в Беларуси необратимы
Збигнев Рау
Фото: Grzegorz Michałowski /PAP

Власть окончательно потеряла легитимность в глазах граждан.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что в белорусском обществе произошли важные перемены, которые запустили необратимый механизм изменений в стране в целом.

«Видно, что эти изменения необратимы. В белорусском обществе уже нет барьера страха. Был также преодолен и барьер «дозволенности».

Больше нет легитимности власти, которая является властью только потому, что она может физически управлять. Общество признало, что необходима другая легитимизация», - сказал Збигнев Рау в интервью, опубликованном 8 сентября в издании Gazeta Polska Codziennie.

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