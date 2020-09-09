Испытания вакцины от COVID-19 приостановили из-за необъяснимого побочного эффекта 9.09.2020, 7:56

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Такое решение приняла на третьей стадии тестирования англо-шведская фармацевтическая компания.

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила все испытания своей вакцины от коронавируса из-за необъяснимой болезни одного из добровольцев.

Это стандартная мера предосторожности при испытаниях вакцин, предназначенная для того, чтобы экспериментальные вакцины не вызывали серьезных реакций у добровольцев, сообщает CNN.

"Это обычное действие, которое должно происходить всякий раз, когда в одном из испытаний обнаруживается потенциально необъяснимое заболевание, пока оно расследуется, чтобы обеспечить целостность испытаний. В крупных испытаниях болезни будут возникать случайно, но их нужно проверять тщательно и независимо", – объяснили разработчики.

Вакцина AstraZeneca – одна из трех вакцин против коронавируса, находящихся на третьей стадии испытаний в США.

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