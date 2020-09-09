«Дети с сочувствием смотрели на солдат» 11 9.09.2020, 8:23

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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

История яркого фото с Марша единства в Минске.

На фотоотчетах с воскресных маршей иногда можно увидеть детей. Такие снимки вызывают бурную реакцию: от «родители — молодцы» до «совсем с ума сошли!» На днях соцсети облетело очередное яркое фото.

Фотограф tut.by Вадим Замировский запечатлел двух маленьких девочек всего в паре метров от кордона силовиков.

Журналисты rebenok.by поговорили с мамой девочек, узнали, не боится ли она водить их на марши и как реагирует на гневные комментарии в свой адрес.

— Мы ходили на марши с самого начала, причем всей семьей: я, муж, дочки Ксюша и Элина, — рассказывает Татьяна. — Берем детей с собой осознанно, чтобы они посмотрели, какая непередаваемая атмосфера там царит. Кругом улыбающиеся, доброжелательные люди. Чувствуется единение. Наших девочек угощают вкусняшками, дарят подарки, цветы. Дети в восторге. В минувшее воскресенье, кстати, на марш не собирались, но дочки настояли. Вообще мы ходим аккуратно, только по тротуарам, держимся несколько в стороне.

— Но на фото девочки стоят рядом с силовиками.

— Это случайно вышло. Мы в какой-то момент оказались в начале колонны. Скажу честно: страшно не было. Там в сцепке стояли ребята-срочники. Да, за последнее время у детей появился страх перед военными и милицией, ведь все эти жесткие задержания на слуху. Но во время марша девочки как раз перестали бояться людей в форме. Я сказала, что просто ребята, к сожалению, не могут сделать другой выбор, они вынуждены стоять одни, а мы — все вместе, семьями. И дочки даже с сочувствием на солдат посмотрели. С любопытством технику и водометы рассматривали.

Несмотря на активное участие в акциях протеста, Татьяна не понимает родителей, которые детьми намеренно рискуют:

— Вчера видела в Инстаграм видео, где мужчина выбежал к силовикам с маленькой дочкой на плечах, начал обкладывать их матом и кричать, мол, ну что, ребенка тоже будете бить? Следом за ним беременная жена выскочила и — тоже матом. То ли провокаторы, то ли просто… странные люди. Не понимаю я и тех, кто начинает военным что-то кричать прямо в лицо. Мы подошли, спокойно пообщались, они даже попрощались с нами.

— А если бы им в этот момент дали приказ выставить щиты и идти?

— Ну, мы не собирались долго стоять. И я понимала, что в момент, когда девочки там находились, ничего подобного не будет. Не в первый раз. Считаю, что идти в маленькой колонне — это более опасно, а мы двигались в огромном потоке людей. Злые комментарии под фото, говорит Татьяна, ее не трогают. Она уверена, что такое могут написать только те люди, которые на марше не были и обстановку не знают.

Спорить с «троллями» она не считает нужным:

— Не могу сказать, что мне хотелось попасть с детьми в кадр. Но все произошло так быстро. Что только не писали под фотографией… Например: «Вырастила за налоги, а теперь под щит выставляет!» Пусть думают, что хотят. Я никого под щит не выставляю. Это абсолютно не так.

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